الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية تصدر تنويها مهما للمواطنين

2022/04/23 | 23:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الجنوب، اليوم السبت، تنويها مهما للمواطنين.واشارت الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، الى “مواطنينا الكرام في محافظة البصرة والاخوة مستخدمي الطريق السريع “بصرة – بغداد، و لمقتضيات المصلحة العامة ومن اجل اكمال تسليك واحدا من مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية المهمة في محافظة البصرة”.واضاف […]

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