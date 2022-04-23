بكين تطالب واشنطن بتوضيح أنشطتها البيولوجية في أوكرانيا

2022/04/23 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعطالبت الصين الولايات المتحدة بتقديم توضيح شامل ومفصل لأنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية...هناك غموض بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، مما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".وتابع: "كم عدد منشآت التعاون البيولوجي الأمريكية الموجودة حول العالم؟..كم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وما الغرض من استخدامها؟..ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا الكشف عنها بموجب الاتفاقية؟..هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".

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