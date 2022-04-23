بالفيديو .. عشائر صلاح الدين تجتمع لتعلن مطالباتها الحاسمة!

2022/04/23 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

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عشائر صلاح الدين تجتمع لتعلن مطالبتها بإعادة:– السياسي الدكتور ناجح الميزان.– الشاعر وليد الخشماني.– الشيخ حسن الندا امير قبيلة البو ناصر.#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/a9j4UzyDxh

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 23, 2022

عشائر صلاح الدين تجتمع لتعلن مطالبتها بإعادة:– السياسي الدكتور ناجح الميزان.– الشاعر وليد الخشماني.– الشيخ حسن الندا امير قبيلة البو ناصر.#العراق #قناة_التغيير_الفضائية

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