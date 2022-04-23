في ذكرى استشهاد المناضل محمد كرينة أي حصيلة؟ - حسن أحراث

2022/04/23 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث لن أوفي الشعب المغربي ومناضليه حقهم من خلال حديثي عن حصيلة 43 سنة بعد استشهاد المناضل الشاب محمد كرينة، سأذكر فقط كعناوين بارزة العديد من الانتفاضات الشعبية والعديد من المعارك العمالية البطولية واستشهاد واختطاف واعتقال وتشريد العديد من المناضلين..لكن، لماذا بعد كل هذه التضحيات، لا تزداد أحوال شعبنا إلا ترديا وتقهقرا؟طرحت أسئلة عديدة، وقُدمت أجوبة عديدة، لكننا لم نتقدم وما يناسب حجم وقوة ال ......





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