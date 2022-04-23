يوميات دنماركية 200+98 - حكمة اقبال

2022/04/23 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال 1- أماني مدلول:فازت الشابة العراقية الطبيبة أماني مزهر مدلول بالجائزة الأولى لمسابقة بحوث درجة الدكتوراة السنوية التي تنظمها قناة التلفزيون الأولى مع صحيفة (الإنفورميشن) اليومية ومؤسسة (لونبيك).



وفي البرنامج عرض خمسة من أصل 50 متنافس، بحوثهم لنيل الدكتوراة بطريقة اعلامية وخلال ثلاث دقائق.



وتكونت لجنة التحكيم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ياسبر بيترسن واستاذة الفيزياء الفلكية آنيا اندرسن ......





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