كانت سابقة لعصرها قبل 150 عاما ولدت ألكسندرا كولونتاي - رشيد غويلب

2022/04/23 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب ألكسندرا كولونتاي (31 اذار 1872 بطرسبورغ – 9 اذار 1952 موسكو)، كانت أول امرأة عضو لجنة مركزية في حزب البلاشفة، وأول وزيرة وسفيرة في تاريخ العالم المعاصر.



وكانت واحدة من أشهر 50 امرأة في قائمة الأدب العالمي، منذ العصور القديمة حتى اليوم.



عاشت وجسدت الكثير: متمردة، ثورية، بلشفية، كاتبة، محاضرة، داعية، ناشطة نسوية، زوجة، وأم.



حتّى أنّ مكسيم غوركي يروي على لسان مارتوف قوله: “يوجد في روسيا شيوعيّان اثن ......





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