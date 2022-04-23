قانوني: الكرة العراقية بمعزل عن تحديثات الاتحادين الدولي والاسيوي

2022/04/24 | 00:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد الخبير القانوني نزار أحمد، أن الكرة العراقية بمعزل عن تحديثات الاتحادين الدولي والاسيوي.وقال أحمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “العراق عازل نفسه كليا عن مايحدث في الاتحادين الدولي والاسيوي من اجراءات جديدة او تحديث للانظمة والقوانين ولايفقه اي شيء ماجرى وما يجري دولياً”.وبين أن “دوري المحترفين انشأه الاتحاد الاسيوي عام […]

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