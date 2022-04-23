لبنان.. إنقاذ 17 شخصا وانتشال جثة طفلة بعد غرق مركب قبالة طرابلس

2022/04/24 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش اللبناني من إنقاذ 17 شخصا حتى الآن كانوا على متن مركب يحمل 60 شخصا غرق قبالة سواحل طرابلس، وفق تقرير بثته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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