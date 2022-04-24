الصحة العالمية تكشف عن مرض كبدي مجهول المصدر يصيب الأطفال في أوروبا وأمريكا

2022/04/24 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المصدر لدى أطفال في 12 دولة، وتسجيل وفاة واحدة بهذا الالتهاب.وقالت المنظمة في بيان: “حتى 21 أبريل 2022، كان هناك ما لا يقل عن 169 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في 11 دولة في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة […]

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