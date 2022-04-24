غرق زورق في طرابلس شمالي لبنان على متنه 60 شخصاً

2022/04/24 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الصليب الأحمر اللبناني، السبت، إنّ زورقاً على متنه نحو 60 شخصاً غرق في السواحل اللبنانية.



وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنّ سبع سيارات إسعاف توجهت إلى ميناء طرابلس شمالي لبنان.



وذكر لاحقاً أنّ 33 سيارة أخرى توجهت إلى المكان المذكور.

ولم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظاميّ.



لكن مصادر إعلامية لبنانية قالت إنّ الزورق انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وأفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأنّ الجيش اللبناني يعمل على إنقاذ ركاب الزورق الغارق في طرابلس، وبحسب المعلومات الأولية فقد أنقذ معظمهم والعملية مستمرة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وفق تغريدات لرئاسة مجلس الوزراء على تويتر"، إنّه أجرى اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، طالباً استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى ميقاتي اتصالاً بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية "لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".

من جهته، أشار وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنّه وجه بدعم الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ، وكافة المسؤولين في ميناء طرابلس.

يعاني لبنان الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروباً.



وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ ما لا يقل عن 1570 شخصاً، من بينهم 186 لبنانياً، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي التي تبعد 175 كيلومتراً عن سواحل لبنان.



وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270 بينهم 40 لبنانياً.



معظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد.

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