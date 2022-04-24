2022/04/24 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fBeBf9on9j0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يشرف ميدانياً على ملاحقة فلول داعش في مناطق غرب الأنبار وملفات أخرى في نشرة 12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يشرف ميدانياً على ملاحقة فلول داعش في مناطق غرب الأنبار وملفات أخرى في نشرة 12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).