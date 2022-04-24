رئيس الوزراء الاسبق الدكتور حيدر العبادي في كربلاء (صور)

2022/04/24 | 00:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الوزراء الاسبق الدكتور حيدر

العبادي والوفد المرافق له مدينة

كربلاء المقدسة والتقى بمحافظها نصيف

الخطابي

ونقل بيان للمحافظة حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم السبت لقد كان

باستقبال العبادي قا

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