زيلينسكي: لست خائفا من لقاء بوتين.. ومستعد لإنهاء الحرب

2022/04/24 | 00:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده في مترو أنفاق كييف، السبت، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب وانه ليس خائفًا من لقائه.

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