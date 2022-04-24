2022/04/24 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر عسكري، اليوم الاحد، عن انجاز مشروع امني لرصد تحركات داعش في ناحية العبارة بمحافظة ديالى وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “القوات الامنية انجزت مشروع تحصين امني لشريط ساخن في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة بسور من الكاميرات المتطورة لرصد تحركات ارهابيي داعش ومنع التنظيم من شن هجمات ليلية تستهدف النقاط […]

ظهرت المقالة لحماية اكثر من 20 قرية..



انجاز مشروع امني لرصد تحركات داعش في العبارة بديالى أولاً على ايرث نيوز.

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