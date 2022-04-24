تحذيرات من شلل الاقتصاد الألماني بسبب الغاز الروسي

2022/04/24 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحذر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن، من شلل الاقتصاد الألماني في حال حظر الغاز الروسي.وقال وانسليبن في مقابلة مع صحيفة "دويتشلاند فونك"، إنه لا مبرر لدى ألمانيا لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد البلاد.وأوضح أن الأزمة الأوكرانية أضرت بسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وليس الطاقة فقط، موضحا أن ألمانيا لا تستطيع فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسيين، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيصاب بالعجز.و أشار وانسليبن إلى أن الوقود لا يستخدم فقط للتدفئة ولكن أيضا في الإنتاج، خاصة في الصناعة الكيميائية، محذرا من أنه "إذا توقفت الصناعة الكيماوية في ألمانيا عن الإنتاج، فإن عجلات الصناعة في أوروبا ستتوقف على المدى الطويل...في الوضع الحالي، سيكون حظر الغاز بمثابة كارثة".

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