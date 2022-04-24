لاعبو النجف يضربون عن التدريبات لليوم الرابع على التوالي

2022/04/24 | 00:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر لاعبو فريق كرة القدم بنادي النجف

الرياضي، الإضراب عن التدريبات لليوم

الرابع على التوالي.

ويأتي إضراب غزلان البادية بسبب عدم

استلام مستحقاتهم المالية لسبعة أشهر.

ورغم كل المناشدات لحل الأزمة، ل

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