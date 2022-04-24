بايرن ميونخ يحرز لقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي بعد فوزه على بروسيا دورتموند

2022/04/24 | 01:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي بعد فوزه على غريمه الشرس بروسيا دورتموند 3-1 يوم السبت.

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