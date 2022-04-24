الالغام خرائط تتبدل بحسب الفصول.. القصّة الكاملة - يوسف المحسن

2022/04/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن مثل هياكل اسطوريّة متحفّزة..



تظهر بعد سبات صيفي ساعية للانقضاض، اجسام من المعدن الصدِأ تتغير خارطة انتشارها بحسب المواسم، تغطيها عواصف القيظ الغباريّة، وتجرفها سيول الشتاء وامطاره فتكشّر عن انيابها، هي الالغام والمخلّفات الحربيّة..



المشكلة التي اكملت عقدها الثالث في البادية الجنوبيّة العراقيّة ومناطق أخرى.



الآلاف وربّما الملايين من المقذوفات والالغام والقنابل غير المنفلقة هي بقايا الحروب ا ......





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