باريس سان جرمان يتوج بطلا للمرة العاشرة في تاريخه

2022/04/24 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم سانت إتيان ومرسيليا، وذلك بتعادله مع ضيفه لنس 1-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

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