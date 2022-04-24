2022/04/24 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك أعلنت قيادة شرطة كركوك، الأحد، القاء القبض على أحد عناصر عصابة متخصصة بسرقة النساء بعد الاشتباك معها في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن "مكافحة اجرام أزادي يلقي القبض على أحدٍ افراد العصابة المتخصصة بسرقة النساء الذي قام باطلاق النار على مفرزة سوق الشورجة خلال ساعة واحدة بعد تبادل لإطلاق النار في منطقة بنجا علي وضبط سلاح الجريمة مع الدراجة النارية الذي يستقلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاشتباك معها.. القبض على أحد افراد عصابة لسرقة النساء في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاشتباك معها.. القبض على أحد افراد عصابة لسرقة النساء في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).