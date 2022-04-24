2022/04/24 | 01:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TH4-Ezq0hL0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).