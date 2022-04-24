وفاة 12 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

2022/04/24 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 12 مهاجرا فيما 10 في عداد المفقودين بعد غرق أربعة قوارب تقل مهاجرين قبالة السواحلة التونسية، وفق مصدر أمني تونسي لوكالة رويترز.

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