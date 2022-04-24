زيلينسكي قبيل زيارة وزيري دفاع وخارجية أمريكا: لا تأتوا إلى أوكرانيا

2022/04/24 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الزعماء الذين يخططون لزيارة أوكرانيا "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيدٍ فارغة".

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