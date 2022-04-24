مصرع 12 مهاجرا بغرق 4 زوارق عند سواحل تونس

2022/04/24 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال مسؤول أمني لرويترز، ليلة الأحد، إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم، وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس، أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.وقال المقدم علي العياري، المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، إن قوات خفر السواحل في صفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في مراكب.ووصل ما لا يقل عن 15 ألفا إلى ساحل إيطاليا في عام 2021.

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