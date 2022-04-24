اقطاعيات المحتالين ورعاياها - عادل صوما

2022/04/24 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما من الآخررئيس الجمهورية اللبنانية الدستوري ميشال عون فاشل، ساهم بأكبر حصة في أفلاس البلد سياسياً وقضائياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لأنه غير مؤهل لرئاسة بلد يعاني من أزمة وجودية، فهو رجل عسكري فاشل قد جيء به ليمهّد ويساعد في "فتح" لبنان أمام ملالي إيران، بعدما كان واحة العرب السُنّة في الشرق الأوسط ومدينة إعلامهم وصحفهم، التي حافظوا عليها كما هي وعلى رئيسها الماروني، لأن لبنان من الأساس ......





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