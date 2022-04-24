بين المساواة والحرية - جاسم ألصفار

2022/04/24 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار20-04-2022منذ تولي الرئيس بايدن السلطة في البيت الأبيض، بدأت عملية صيرورة جديدة للهوية الثقافية والتاريخية والوطنية الامريكية.



وأصبحت النخب الأمريكية تنخرط بوعي في صياغة معالم أيديولوجيا ليبرالية جديدة على أنقاض البناء القديم للأيديولوجيا الليبرالية التي سوقت لها الولايات المتحدة الأمريكية طيلة فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.



لن أخوض في تاريخ ظهور حركة "لحياة السو ......





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