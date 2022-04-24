يغذى الدودة فى الحجر - شريف حتاتة

2022/04/24 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة إنه يغذى الدودة فى الحجر-------------------------------------- ذلك اليوم توجهنا قرب الساعة التاسعة صباحا إلى مبنى السفارة الأمريكية , حتى نقوم بتقديم الأوراق اللازمة للحصول على فيزات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية .



فمنذ أحداث 11 سبتمبر تصر السلطات القنصلية على إجراء مقابلة مع الذين يستعدون للسفر إليها . هبطنا من سيارتنا " الاسكودا " , نوال وأنا , وسرنا مسافة قصيرة على أقدامن ......





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