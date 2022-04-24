مسؤول أوكراني رفيع يحذر من حظر استيراد الطاقة الروسية

2022/04/24 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو من فرض حظر أوروبي على قطاع الطاقة الروسي، الأمر الذي سيرفع الأسعار بشكل كبير.

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