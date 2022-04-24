الرئيس الجزائري يتهم

2022/04/24 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، "أطرافا" لم يسميها بالسعي إلى تجريد بلاده من شرف احتضان الألعاب المتوسطية "نكاية وظلما"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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