الجولة الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين: حسابات الربح والخسارة 

2022/04/24 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المعركة المحتدمة حول المسجد الأقصى، المندلعة منذ أسبوعين، والتي لم تضع أوزارها بعد، خسر الفلسطينيون الجولة بـ"النقاط" على الرغم من تضحياتهم الجسيمة، ونجحت إسرائيل، في فرض أمرٍ واقع جديد: التقسيم الزماني للمسجد...وما لم يطرأ ما ليس في الحسبان، من الآن وحتى انتهاء أعياد الفصح اليهودي (مساء السبت 23 الجاري)، فإن حصاد هذه المواجهة، قد بات جلياً.

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