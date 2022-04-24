الرئيس الجزائري: تغير موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء

2022/04/24 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء السبت، أنّ التحوّل في موقف إسبانيا تجاه قضيّة الصحراء الغربيّة "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا".

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