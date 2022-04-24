غوتيريش إلى أنقرة قبل توجهه إلى موسكو وكييف وزيلينسكي ينتقد ترتيب محطات جولته

2022/04/24 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت الأمم المتحدة بأن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيزور غدا الاثنين تركيا التي تؤدي دورا مهما في الوساطة لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، وذلك قبل توجهه إلى موسكو وكييف.وقالت الأمم المتحدة في بيان مساء أمس السبت إن “الأمين العام سيتوجه إلى أنقرة في تركيا حيث يستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان في 25 […]

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