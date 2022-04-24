زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية

2022/04/24 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلو متر.وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (46.030 شمالا) وخط طول(152.787 شرقا).وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.كما لم تصدر أي […]

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