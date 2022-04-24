تداول صور بوتين في قداس عيد الفصح السبت بعد تكهنات حول حالته الصحية

2022/04/24 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال قداس عيد الفصح في كنيسة خريستا سباسيتليا في العاصمة الروسية، موسكو، السبت.

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