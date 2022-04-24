الجولة الحاسمة بين ماكرون ولوبان.. الفرنسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس

2022/04/24 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم، الأحد، في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة التي ستقرر ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان والذي قد يكون بمثابة زلزال سياسي.وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على […]

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الفرنسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس أولاً على ايرث نيوز.

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