بدء الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية الفرنسية

2022/04/24 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع مع انطلاقة الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة التي ستقرر ما إذا كان الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

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