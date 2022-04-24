نجاح العملية الجراحية لمدرب منتخب الشباب عماد محمد

2022/04/24 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى مدرب منتخب السباب بكرة القدم عماد محمد، عملية جراحية ناجحة في منطقة الرأس.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن مدرب منتخبنا الوطني للشباب ، عماد_محمد يخرج من صالة العمليات بعد نجاح العملية الجراحية التي اجريت له في منطقة الرأس.وأصيب محمد إثر انقلاب زورق كان يقله هو وبعض زملائه في شط الكوفة بمحافظة […]

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