الفستان كلّف 47 دولارًا.. هكذا يبدو حفل زفاف بـ 500 دولار فقط

2022/04/24 | 08:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فستان زفاف بقيمة 47 دولارًا، وقاعة مجانية، وشهر عسل..تبادل ثنائي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عهود الزواج بحفل زفاف قيمته 500 دولار، في حين يبلغ متوسط ​​تكلفة حفل الزفاف هذه الأيام 28 ألف دولار! كان يحتوي على جميع السمات المميزة لحفل زفاف عادي، حيث يُطعم كل منهما الآخر، وتُرمى باقة الورود، ويرقص الحاضرون طوال الليل.تقرير جين موس من CNN.

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