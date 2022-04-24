الصحة تطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية

2022/04/24 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلنت وزارة الصحة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد عن البدء بأطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية.وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد أن" الاستمارة تشمل خرجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".واضافت أنه "سيكون رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص بخريجي الكليات التقنية الطبية والصحية :http://iqmohserv.net/medicaltech_college_al_2022وسنعلن عن بقية الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعا وحسب التواريخ المعلنة سابقا .

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