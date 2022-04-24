2022/04/24 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد توقع الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، انفراج المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة والإسراع بتشكيل الحكومة.وقال القيادي في الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم): "من الضروري تغليب المصلحة الوطنية لغرض انهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".وأضاف ان "الأيام المقبلة قد تشهد انفراجه في المشهد السياسي سيما وان الكثير من النواب بات يؤمن بالمبادرات التي طرحها الإطار التنسيقي"، متوقعا ان "تكون هناك انفراجه بالمشهد بغية السعي لتشكيل حكومة تقدم الخدمات للمواطنين ومن خلالها نستطيع إقرار القوانين التي تخدم المجتمع العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يتوقع انفراج بالمشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يتوقع انفراج بالمشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).