رحلة داخل دولة الخلافة الإسلامية - سامح عسكر

2022/04/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر كان العنوان الأصلي لهذا المقال "لماذا يحب الشيوخ دولة الخلافة ؟" أو بالأخص "لماذا يتحمس السلفيون لدولة الشريعة؟" فالقصة لديهم عاطفية للغاية ومساحة التعقل فيها نادرة، بحيث لا يتركون لأنفسهم الفرصة للسؤال حول عقلانية هذه الدولة ومدى صدقيتها في أرض الواقع، وقدرتهم أنفسهم على تحقيقها بعيدا عن المعجزات والكرامات والملائكة الذين يهبطون من السماء لمساعدتهم..يمكن اعتبار أن دولة داعش هي التنظيم الإ ......





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