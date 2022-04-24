(9) طويلة (الجريمة والعقاب)! - بثينة تروس

2022/04/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بثينة_تروس ما يدور من احداث بخصوص العصابات التي يطلق عليها اسم (9) طويلة التي روعت امن المواطنين، وارقت منامهم، وأصبحت ظاهره لجريمة منظمة احالت حياة المواطنين الي جحيم، اذ تقتل الانفس بسبب جهاز تلفون، وتسحل فتاة في الطريق العام من اجل سرقة حقيبة يدها، وتغتصب اخري امام مراي من المارة الذين يعجزون عن خلاصها من براثن هؤلاء الاَثمين تحت تهديد السلاح، زادت وتيرة تلك الحوادث في تماهي بائن من الحكومة الانقلابية، وش ......





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