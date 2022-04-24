2022/04/24 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع مسؤولون أن يتنقل الرئيس المنتخب يون سيوك-يول يوميا من منزله الخاص إلى المكتب الرئاسي وسط سيئول لنحو شهر تقريبا بعد تنصيبه لحين الانتهاء من تجديد مقر إقامته الرسمي.وقرر يون إعادة تصميم ما هو الآن مقر إقامة وزير الخارجية ليصبح مقر إقامته الرسمي تماشيا مع خطته لنقل المكتب والمقر الرئاسيين خارج البيت […]

ظهرت المقالة بانتظار المقر الجديد..



رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتخلى عن الإقامة في “البيت الأزرق” أولاً على ايرث نيوز.

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