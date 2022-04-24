التربية تنفي وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق

2022/04/24 | 09:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة لم تبرم أي عقد لطباعة الكتب خلال عام (2020.

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