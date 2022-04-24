حرب روسيا على أوكرانيا ترسم ملامح قاتمة للإقتصاد العالمي

2022/04/24 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى السوق الأسبوع غير سعيد حقًا ، مع مزيد من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم ويتحدث صناع السياسة الآن عن رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكثر قسوة من ذي قبل.لذلك هناك إدراك أن الأوقات الجيدة قد ولت في الوقت الحاضر.

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