طقس العراق.. استمرار تساقط الأمطار للأسبوع الحالي

2022/04/24 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار للأسبوع الحالي.

يتبع..

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