2022/04/24 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، بيانا ردت فيه على الانباء التي تحدثت عن طباعتها الكتب المدرسية خلال العامين الماضيين.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الوزارة اطلعت على تقرير تلفزيوني بُث على شاشة قناة (INEWS) الفضائية حول طباعة الكتب المدرسية خارج العراق، وتنويراً للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفياً قاطعاً […]

ظهرت المقالة بيان من التربية بخصوص صفقات طباعة الكتب في الخارج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من التربية بخصوص صفقات طباعة الكتب في الخارج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من التربية بخصوص صفقات طباعة الكتب في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).