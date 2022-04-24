4 طرق تحاول روسيا من خلالها إثبات قدرتها على التعايش مع العقوبات

2022/04/24 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسابيع القليلة الماضية وقتًا طويلاً على الهواء، لطمأنة الرأي العام الروسي بأن العقوبات تضر الغرب أكثر مما تضر بروسيا.

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