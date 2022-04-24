2022/04/24 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل تاجر مخدرات رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية وخلال نصب كمين محكم ومراقبة مستمرة طوقت مكان تاجر مخدرات ضمن منطقة الحسينية وطلبت منه تسليم نفسه الا انه لم يخضع لامر القوة ولاذ بالفرار".وأوضح، أن "بعد فرار المتهم اضطرت القوة لاطلاق النار عليه ما تسبب بإصابته بمنطقة الرقبة ومن ثم مفارقته للحياة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. كمين يطيح بتاجر مخدرات رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. كمين يطيح بتاجر مخدرات رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).