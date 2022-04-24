شركة فرنسية تعد تصاميم مشروع المرور الذكي في العراق

2022/04/24 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، إعداد تصاميم مشروع (المرور الذكي) من قبل شركة فرنسية، والعمل على تنفيذه بالتنسيق مع أمانة بغداد بعد رصد التخصيصات المالية ضمن موازنة العام الحالي.

وقال مدير قسم التخطيط العميد نهاد حميد في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" ، إن «المديرية تعمل بالتنسيق مع أمانة بغداد لتنفيذ مشروع نظام المرور الذكي بعد إقرار موازنة العام الحالي».

وأضاف حميد، أن «المشروع تم إنجاز تصاميمه من قبل شركة فرنسية، إذ سيسهم بشكل كبير في تنظيم حركة السير بشكل الكتروني اعتماداً على نظام (GPs)، وكذلك تحديد حجم الزحامات في الشوارع وإبقاء الإشارات مفتوحة لحين تخفيف الزخم”.



وتابع أن “إيجابيات المشروع تتضمن أيضاً تحديد مدى حاجة الشوارع إلى توسعات لاستيعاب أعداد المركبات”.

وأشار حميد إلى أن “النظام الذي يعمل وفق عداد زمني في إشارات المرور أصبح غير مناسب، إذ تشهد بعض الشوارع لاسيما الحيوية زخماً كبيراً”، مبينا أن “النظام المروري يعد جزءاً من مشاريع أمانة بغداد، وسيتم تنفيذه بعد إطلاق التخصيصات المالية ضمن موازنة العام الحالي”.

ولفت إلى أن “مديرية المرور حرصت من خلال توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية على اتخاذ إجراءات أسهمت في التقليل من حجم الزحامات منها فتح الشوارع الفرعية المغلقة، وبالتالي تكون هناك طرق بديلة يسلكها أصحاب المركبات بدلاً من الشوارع الرئيسة، فضلاً عن القيام بتوسعة بعض الطرق الأخرى".

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